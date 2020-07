COVID-ul a obligat-o sa-si "vanda" corpul pentru BANI! Sportiva cu 5 copii care nu mai avea ce sa puna pe masa si s-a apucat de filmari INTERZISE MINORILOR 

Luptatoarea belgiana Cindy Dandois (35 de ani) a resimtit din plin efectele pandemiei, fiind nevoita sa se reprofileze in industria porno.

Una dintre cele mai cunoscute practicante ale artelor martiale a intrat pe lista mai lunga a sportivelor care au renuntat la performanta pentru a castiga mai multi bani in lumea productiilor pentru adulti. In cazul lui Cindy Dandois, un nume cu greutate in galele UFC, ea si-a facut un cont pe platforma OnlyFans, acolo unde se plateste destul de bine pentru continut erotic explicit.

Decizia lui Cindy a fost impusa de greutatile economice care o apasau din cauza masurilor restrictive din intreaga lume determinate de pandemia cu coronavirus. "Mi-am pierdut sala de sport in perioada de carantina, n-am primit nici un ajutor de la guvern, iar luptele au fost anulate, asa ca am ramas cu mari probleme financiare. Sper ca in acest fel sa pot colecta banii de care am nevoie", s-a justificat Cindy pe contul de Twitter. "Supermama", asa cum se prezinta pe Instagram, Cindy Dandois a fost impinsa spre acest gest extrem si de faptul ca are de crescut, singura, nu mai putin de 5 copii.