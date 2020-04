Covid-19 a inceput sa se raspandeasca mult mai devreme in 2019! Focarul nu a pornit din Wuhan: anuntul cercetatorilor de la Universitatea Cambridge

Un grup de oameni de stiinta de la Universitatea Cambridge fac noi dezvaluiri despre noul coronavirus.

Un grup de cercetatori de la Universitatea Cambridge vin cu noi dezvaluiri despre virusul Covid-19.

Potrivit acestora, focarul nu a pornit din Wuhan, ci de undeva din sudul Chinei, iar acesta a inceput sa se raspandeasca inca din luna septembrie a anului 2019.

Echipa de cercetatori si-a publicat descoperirile in revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Virusul s-ar putea sa fi mutat in forma sa finala (n. r. eficienta pe oameni) cu multe luni in urma, dar a ramas in interiorul unui liliac, alt animal sau chiar in corpul unui om timp de cateva luni, fara a infecta alti indivizi.

Apoi, a inceput sa se raspandeasca intre oameni undeva intre 13 septembrie si 7 decembrie, generand reteaua pe care o prezentam in revista.

Ceea ce reconstruim in retea este prima raspandire semnificativa intre oameni. Daca sunt apasat pentru a da un raspuns, as spune ca raspandirea initiala a inceput mai probabil in sudul Chindei decat in Wuhan. Dar dovada poate veni doar din analizarea mai multor lilieci, eventual a altor animale potentiale gazda si a probelor de tesut conservate in spitalele chineze pastrate in perioada septembrie - decembrie.

Acest tip de proiect de cercetare ne-ar ajuta sa intelegem cum s-a intamplat raspandirea si ne-ar ajuta sa prevenim cazuri similare in viitor", a declarat Peter Forster, medicul genetician al Universitatii din Cambridge

Cercetatorii au descoperit sute de mutatii asupra virusului, ceea ce indica faptulc a acesta s-a raspandit linistit la animalele gazda ani de zile inainte de a ajunge sa infecteze oamenii. Un coronavirus dobandeste de obicei o mutatie pe luna.