Chinezii anunta ca a fost gasit tratamentul care vindeca 90% dintre bolnavii de coronavirus! Ce medicament au folosit

In prezent, nu exista niciun protocol de tratament general-valabil pentru COVID-19.

Chinezii spun insa ca au obtinut rezultate spectaculoase folosind un medicament numit Tocilizumab. Asiaticii spun ca 90% dintre pacientii tratati cu aceste pastile s-au recuperat complet. Chinezii au facut studii pe pacientii din doua spitale mari din regiunea Anhiu, din estul tarii. O analiza asupra efectului pastilelor a aratat eficienta tratamentului, care urmeaza acum sa fie produs la scara industriala pentru a ajuta lupta impotriva COVID-19, scrie Daily Star.

Tocilizumab, cunoscut si ca Actemra si produs de compania farmaceutica elvetiana Roche, e folosit in general pentru tratarea artritei. Dupa cateva zile de administrare, temperatura corpului la majoritatea macientilor a revenit la normal, iar starea generala s-a imbunatatit considerabil. Studiul facut de chinezi concluzioneaza ca Tocilizumab este eficient si in cazul pacientilor aflati in stare critica, iar medicii au primit astfel o noua alternativa de tratament eficient in tratarea cazurilor care n-au raspuns la alte scheme aplicate.

