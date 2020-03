Caz incredibil! Ce a patit tanarul care s-a filmat in timp ce lingea vasul de toaleta ca sa se infecteze cu coronavirus

COVID-19 face tot mai multe victime in Europa!

Printre ele e si tanarul care a ajuns in atentia presei dupa ce s-a filmat lingand un vas de toaleta intr-o provocare absurda. Baiatul e acum in spital, sub tratament, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Trendul lansat pe TikTok si denumit 'Coronavirus Challenge' a atras multi tineri catre gesturi complet nerecomandate de autoritati.

"Poate vi-l amintiti pe idiotul asta din America. A fost parte din coronavirus challenge, o provocare a unor idioti din America. Cred ca se numeste karma. Acum are si el coronavirus", a dezvaluit Piers Morgan, prezentatorul Good Morning Britain.

'Coronavirus challenge' e considerata de experti un experiment total iresponsabil si extrem de periculos.

