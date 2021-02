Chiar a prins pestele cel mare! Incredibil ce ocupatie are fiul unor actori de rasunet de la Hollywood

Connor, unul dintre copii adoptati de celebrul cuplu Tom Cruise - Nicole Kidman, se ocupa cu pescaritul, departe de ochii opiniei publice.

Tinand cont de celebritatea parintilor (Tom si Nicole au fost casatoriti in perioada 1990-2001), era de asteptat ca si copiii lor, fie ei si adoptati, sa calce intr-un fel sau altul pe urmele parintilor care s-au aflat tot timpul in lumina reflectoarelor. In cazul de fata avem parte de contrariu, Connor Cruise, la fel ca sora Bella, preferand sa stea departe de ochii opiniei publice.

In cazul lui Connor, despre acesta se stia ca e foarte pasionat de pescuit, obisnuindu-si apropiatii cu fotografii spectaculoase in compania unor pesti de mari dimensiuni. Zilele trecute, Connor a recidivat cu o captura record.

Fiul lui Tom Cruise si al lui Nicole Kidman s-a pozat undeva in largul coastei Costa Rica, tinand de coada un peste urias si zambind larg spre camera de filmare. Impresionant e si look-ul de aventurier al lui Connor, barba lunga facand deliciul celor care au admirat fotografia respectiva.