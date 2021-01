CEL MAI FRUMOS barbat din lume nu e fotomodel! Nici macar actor sau fotbalist. Greu de imaginat ce ocupatie are

Cea mai recenta ancheta privind cei mai chipesi barbati din lume a avut un castigator neasteptat.

La un capitol rezervat cu precadere femeilor, barbatii sunt si analizati din punct de vedere al frumusetii. Exista mai multe topuri in acest sens, ultimul clasament de acest tip fiind facut de platform TC Candler, in colaborare cu The Independent Critics.

Pentru cei care s-ar fi asteptat ca cel mai frumos barbat din lume sa fie un fotomodel, un actor ori un fotbalist cu sex-appeal a parut insa o mare surpriza. Asta pentru ca locul 1 ii apartine suedezului Felix Kjellberg, a carui nume nu spune nimic la prima vedere.

Nordicul de 31 de ani este insa celebru cu denumirea PewDiePie, sub care isi desfasoara activitatea pe Youtube, fiind unul dintre marii "influenceri" ai planetei, cu peste 100 de milioane de abonati, lider pe reteaua de socializare amintita mai sus. Popularitatea urias de care se bucura Felix Kjellberg i-au atras in trecut si alte recunoasteri la nivel global, el fiind inclus de revista Time in topul celor mai influenti 100 de oameni din lume.