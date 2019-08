CE CAPTURA! Cea mai sexy pescarita din lume face ravagii in larg! Ce MONSTRU a prins. FOTO

Emily Riemer e frumoasa si face ravagii in largul coastei dintre Florida si Caraibe.

Emily Riemer a inceput sa atraga atentia anul trecut, dupa ce a pozat sexy cu capturile ei. A atras imediat zeci de mii de urmaritori pe Instagram, iar acum e vedeta in toata regula. Emily chiar este pescarita de meserie si sustine ca e normal sa se imbrace sexy, avand in vedere ca obisnuieste sa iasa in larg in zona Floridei. "Merg la pescuit in bikini pentru ca este practic in caldura din jurul Floridei si in alte locuri unde ies de obicie. Sa pozez cu captura e normal, se intampla ca eu o sa fac in bikini", a spus ea pentru The Sun.

Emily Riemer se lupta chiar si 30 de minute cu capturile ei pana cand reuseste sa le aduca in yachtul ei. "Nimic nu este mai incitant decat sa te lupti cu un peste mare si apoi sa-l prinzi. Ma entuziasmez doar cand vorbesc despre asta", a mai spus ea.

Emily, nascuta in Miami, spune ca nu merge la sala de fitness, insa pescuitul o pune destul la treaba. "Poti sa transpiri serios cand lupti cu un ton de 45 kg", a mai spus ea.



