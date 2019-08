OFSAID CLAR! Si nu e nevoie de VAR :) Cea mai sexy arbitra din lume a rupt internetul cu aparitia ei la plaja! Ce selfie a putut sa-si faca: GALERIE FOTO

Claudia Romani (37 de ani), cea mai sexy arbitra din fotbalul mondial, dar si model de meserie, a "rupt" internetul.

Claudia Romani este una dintre cele mai sexy femei din Italia. In varsta de 37 de ani, aceasta este model, dar si arbitru de fotbal. In ultimii ani, ea a aparut in numeroase emisiuni TV din tara natala si a fost votata de FHM drept una dintre cele mai sexy 100 de femei ale planetei. Frumoasa Claudia traieste din 2010 in Statele Unite, dupa ce a mai stat in Danemarca si Anglia in vremea studentiei.

Claudia Romani, aparitie bomba la plaja

Italianca sexy a fost recent protagonista unei sedinte foto care a aprins imaginatia barbatilor. Si paparazzi au avut o contributie importanta, surprinzand-o pe aceasta pe o plaja din Miami.

Arbitru cu licenta, Claudia Romani a preferat cariera de model si spune ca nu regreta. Ea s-a iubit si cu fotbalistul Pippo Inzaghi.

"Sa alerg pe terenul de fotbal cu jucatorii si sa detin controlul este o oportunitate irezistibila pentru mine! Mi-a placut mult", a spus ea intr-o publicatie italiana.

