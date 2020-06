Caz inspirat din filmele SF. Un jucator britanic s-a trezit din coma si a inceput sa vorbeasca fluent limba franceza

BBC a publicat povestea halucinanta a lui Rory Curtis, fost junior la Manchester United.

Britanicul a impresionat la o echipa locala, dar probleme de sanatate l-au obligat sa isi incheie cariera prematur. In 2014, la varsta de 22 de ani, Curtis a fost implicat intr-un accident rutier dupa ce s-a ciocnit cu un camion in orasul Tamworth.

Ranile suferite in urma impactului l-au facut sa intre in coma indusa timp de 6 zile. Cand s-a trezit din coma, fostul fotbalist a uimit pe toata lumea. Acesta a inceput sa vorbeasca fluent limba franceza, credea ca are 6 ani si de asemenea, era convins ca este Matthew McConaughey, un cunoscut actor de la Hollywood.

Fascinant este ca el invatase franceza doar in scoala, limba pe care ulterior o uitase.

"Aveam un dialect neobisnuit pentru cineva care invata franceza, era mai degraba obisnuit celor nativi. A durat mai mult de 7-8 ani sa imi revin", a declarat Curtis.

"Auzind ce s-a intamplat, tata a inceput sa investigheze si a vazut ca familia Curtis este originara din Normandia, dar asta se intampla in secolul 19. Pe YouTube sunt multe teorii ale conspiratiei despre mine, spunandu-se ca anumite cunostinte ale generatiilor pot fi stocate in creier. O nebunie!"", a declarat britanicul pentru BBC.

Pierderile de memorie au fost atat de grave incat britanicul era novoit sa isi noteze pe o foaie tot ce face la fiecare 15 minute.

Medicii erau siguri ca el va ramane imobilizat la pat, dar dupa ce a fost externat, Curtis s-a vindecat in totalitate si chiar a jucat fotbal intr-o liga de amatori.

In prezent englezul este frizer si a reusit sa isi deschida un salon pentru barbati in Worcester.

"Viata este scurta, vreau sa o traiesc, vreau sa ma bucur, sa rad. E pacat ca a fost nevoie de asa ceva pentru a realiza cat de importanta este viata", a povestit fostul junior de la Manchester United.