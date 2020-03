Lucrurile revin la normal in China! Fabio Cannavaro, fost campion mondial cu Italia, a iesit in parc cu bicicleta si imaginile au devenit virale

China iese din criza creata de coronavirus si oamenii incep din nou sa iasa la plimbare pe strazi.

Fabio Cannavaro (46 de ani) este managerul lui Guangzhou Evergrande din China. Fostul campion mondial din 2006 cu Italia a postat o fotografie pe Instagram in timp ce se plimba cu bicicleta prin parc, iar lucrurile par sa isi fi revenit la normal.

In China s-a dat liber la circulatul pe strada, fara restrictii, in urma cu 3 zile:

"Salut! Dupa cum vedeti, oamenii se plimba pe afara, viata revine la normal. Eu am iesit cu bicicleta in parc, dar port in continuare masca si ochelari", a spus Cannavaro.