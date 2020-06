Capitolul la care fundasul Pique "valoreaza" dublu fata de Messi si Ronaldo la un loc! Top 10 cele mai admirate IUBITE de fotbalisti

Cantareata columbiana Shakira le surclaseaza pe Georgina lui Ronaldo si pe Antonella lui Messi la numarul de fani pe Instagram.

Ierarhiile pe care le cunoastem in ceea ce priveste valoarea fotbalistilor sunt date peste cap atunci cand vine vorba de "valoarea" partenerelor de viata ale acestora. Nivelul de popularitate al sotiilor sau iubitelor il putem masura cel mai bine din numarul de admiratori de pe retelele de socializare, in special de pe Instagram.

Asa se face ca artista columbiana Shakira, iubita fundasului Gerard Pique, e pe primul loc la o distanta uriasa de urmaritoare, nimeni altele decat Georgina lui Ronaldo si Antonella lui Messi. Pe langa Shakira, in Top 10 isi mai fac loc alte doua cantarete din Marea Britanie, membre in trupa Little Mix, iubitele lui Oxlade-Chamberlain (Liverpool), respectiv Andre Gray (Watford). Evident, din acest clasament n-avea cum sa lipseasca celebra Wanda Nara, partenera si impresara lui Icardi.

Top 10 cele mai urmarite partenere de fotbalisti pe Instagram:

1. Shakira (Gerard Pique) - 67,2 milioane

2. Georgina Rodriguez (Cristiano Ronaldo) - 18,7 milioane

3. Antonella (Leo Messi) - 12,6 milioane

4. Perrie Edwards (Alex Oxlade-Chamberlain) - 10,4 milioane

5. Wanda Nara (Mauro Icardi) - 6,6 milioane

6. Leigh-Anne Pinnock (Andre Gray) - 5,6 milioane

7. Oriana Sabatini (Paulo Dybala) - 4,7 milioane

8. Melissa Satta (Kevin-Prince Boateng) - 4,3 milioane

9. Anna Lewandowska (Robert Lewandowski) - 2,8 milioane

10. Daniella Semaan (Cesc Fabregas) - 2,8 milioane