Cantarea aproape 250 DE KILOGRAME, dar s-a pus pe SLABIT. Actorul celebru a ajuns DE NERECUNOSCUT. Acum ne arata PATRATELELE!

Actorul american Ethan Suplee (44 de ani) a realizat un adevarat miracol, reusind sa dea jos peste 100 de kilograme.

Cunoscut in special pentru rolurile din filmele "American History X" sau "Lupul de pe Wall Street", Ethan s-a confruntat inca din adolescenta cu obezitatea, el recunoscand la un moment dat ca a oprit cantarul in jurul cifrei 243.

Initial, el n-a parut foarte deranjat de multele kilograme in plus, insa treptat a inceput sa recurga la fel de fel de diete, bazate exclusiv pe alimente sanatoase, dar si la un program strict de exercitii fizice. Ca urmare, Suplee a stabilit un adevarat record, reusind sa scape de 113,5 kilograme.

"Anul trecut mi-am propus sa am abdomenul vizibil. Iata unde am ajuns", ne-a arata Ethan in ultima sa postare, completand ca viitorul sau obiectiv este acela de a-si antrena patratelele. Transformarea fizica radicala a facut ca procentul sau de grasime corporala sa fie in acest moment sub 10 la suta, ceea ce parea imposibil de imaginat in urma cu ceva timp.

"Nu pot spune ca slabitul m-a facut mai fericit. Cred doar ca realizarea a ceva ce mi-am propus mi-a adus un volum de fericire destul de mare", a declarat Ethan Suplee, insistand astfel asupra faptului ca n-a fost obsedat sa slabeasca, detaliu care poate reprezenta marele secret al performantei sale.