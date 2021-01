Un actor GIGANTIC a fost prins fara masca intr-o farmacie. Reactia de FURIE a oamenilor din jur si scuza PENIBILA a vedetei

Unul dintre actorii de referinta de la Hollywood a starnit un val de critici asupra sa pentru ca a ignorat masurile de protectie.

Intr-o perioada in care pandemia atinge cifre impresionant de mari in ceea ce priveste numarul victimelor, orice imprudenta de acest gen e tratata ca atare. Astfel, proabil ca celebrul actor Bruce Willis (65 de ani) si-a pierdut o mare parte dintre numerosii admiratori in urma gestului de a nu purta masca intr-un loc public.

S-a intamplat la intrarea si inauntrul unei farmacii din California, unde Bruce Willis pare sa fi intrat cu buna stiinta cu fata neacoperita. Conform presei americane, care a discutat cu oamenii prezenti la fata locului, lui Bruce Willis i s-a cerut imediat sa paraseasca incinta farmaciei, atat de catre angajati cat si de catre ceilalti cumparatori.

Pus sa comenteze cele intamplate, actorul celebru pentru rolurile din seria "Greu de ucis" a avut o explicatie ciudata, daca nu chiar penibila. "A fost o eroare de judecata. Ramaneti in siguranta si protejati-va in continuare", a spus Bruce Willis, alimentand si mai mult criticile celor care s-au grabit sa-l taxeze pe american pe retelele de socializare.