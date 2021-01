E un actor CELEBRU in toata lumea, dar si-a pierdut capul in fata unei femei. E ULUITOR ce-a putut sa-i spuna. Sa fie ADEVARAT?

Unul dintre cei mai cunoscuti actori din lume e acuzat pe retelele sociale de o discutie agresiva pe care ar fi avut-o cu o femeie.

Armie Hammer are 34 de ani si si-a castigat popularitatea in lumea filmului cu rolul din "The Social Network" (2010), in timp ce ultima productie din CV-ul sau este filmul "Rebecca" (2020). Hammer a intrat insa in ultimele zile intr-un vartej de reactii negative, in urma unor capturi aparute in social media privind un dialog ciudat pe care l-ar fi avut cu o femeie pe care, probabil, voia s-o cucereasca.

Yo: me voy a dormir pero primero voy a ver las stories en IG. El chisme: ARMIE HAMMER ES CANIBAL Y ESTÁ A PUNTO DE SER EXPUESTO. pic.twitter.com/2bpSuvtJmc — Lilo (@HistorywithLilo) January 11, 2021

"Sunt 100 la suta canibal, vreau sa te mananc!" e expresia care a atras atentia in mod special, Hammer completand cu dorinta sa de "a tine inima femeii in maini pentru a o controla cum bate". Sunt vorbe care, daca sunt adevarate, ridica multe semne de intrebare asupra caracterului actorului american. Au existat si voci care au spus ca totul e un "fake", dar lipseste deocamdata pozitia oficiala a lui Archie Hammer. Actorul trece printr-un moment dificil in viata privata, fiind in plin proces de divort de Elizabeth Chambers (38 de ani), femeia cu acre a fost casatorit din 2010 si cu care are doi copii.