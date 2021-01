Au SEMNAT cu ochii inchisi in viata INTIMA! Cum si-au cunoscut PARTENERII primii doi oameni ai Americii

Presedintele si vicepresedintele Statelor Unite au un lucru in comun in ceea ce priveste latura sentimentala din vietile lor.

Joe Biden (78 de ani) are o relatie indelungata cu a doua sa sotie, Jill, in timp ce Kamala Harris (56 de ani) e casatorita din 2014 cu Doug Emhoff. Ca un amanunt interesant, ambele relatii au inceput cu un "blind date", asa cum spun americanii, mai exact cu intalniri "in orb" intermediate de apropiati.

In cazul Kamalei Harris, aceasta si-a cunoscut partenerul in 2013, pe vremea in care era procuror general al Californiei, o prietena apropiata recomandandu-i sa se vada cu Doug. "Mi-a spus sa am incredere in ea si sa nu-l caut pe Google. Dar da, am facut-o!", a recunoscut ulterior Kamala. „Intalnire oarba, dragoste la prima vedere, casatorie, familie si o viata incredibila impreuna", i-a transmis la un moment dat avocatul Emhoff sotiei sale, de ziua de nastere a acesteia.

Joe Biden are si el o poveste de viata asemanatoare, la trei ani dupa ce a trecut prin drama pierderii primei sale sotii si a fiicei lor de 1 an, care au murit intr-un accident rutier. Astfel, in 1975, actualul presedinte al SUA a acceptat s-o curteze pe Jill la insistentele fratelui. Diferenta de varsta de 9 ani a fost la inceput un impediment, Jill fiind obisnuita sa iasa la intalniri cu adolescenti de-o seama cu ea. "Cand l-am vazut prima data, nu credeam ca o sa mearga relatia nici intr-un milion de ani", a dezvaluit ulterior Prima Doamna a Americii.