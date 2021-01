Presedintele Biden si-a adus COMOARA in Biroul Oval. Lucrurile PRETIOASE fara de care nu poate sa conduca America

Joe Biden, al 46-lea presedinte al Statelor Unite, si-a inceput munca in celebrul Birou Oval de la Casa Alba.

Noul conducator al Americii si-a intrat deja in paine, luand deja primele decizii importante, multe dintre ele menite sa repare unele "stricaciuni" facute de Donald Trump in ultima parte a mandatului sau. De asemenea, Joe Biden si-a pus amprenta personala si pe felul in care arata Biroul Oval, camera in care isi va desfasura zi de zi activitatea de presedinte.

Decorul ales de Biden este unul marcat de imagini reprezentative din istoria Americii, dar si din viata sa personala. Astfel, probabil ca Joe Biden isi va trage intreaga inspiratie din sirul de fotografii de familie care troneaza in spatele biroului de lucru. Presa americana a remarcat in special prezenta fiului decedat, Beau, trecut in nefiinta in 2015, la numai 46 de ani, rapus de un cancer cerebral.

Beau Biden nu este insa singura pierdere majora din viata presedintelui de 78 de ani, presedintele SUA fiind nevoit sa depaseasca in trecut, mai precis in 1972, durerosul moment in care prima sa sotie si fiica lor de 1 an, Naomi, au murit intr-un accident rutier.