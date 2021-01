Argentina e in stare de soc, iar Diego Maradona e ACUZAT pentru asta! Reactia de FURIE a familiei: "Nu aruncati vina pe tata!"

Numele fostului mare fotbalist argentinian e adus in discutie pentru a explica explozia de cazuri de coronavirus din tara sud-americana.

In ciuda sosirii primelor doze de vaccin anti-Covid, Argentina e una dintre tarile care nu vede inca luminita de la capatul tunelului. Mai mult, printre cauzele care au dus la cresterea alarmanta a infectarilor e mentionat si Diego Maradona, autoritatile de la Buenos Aires afirmand ca marea de oameni care a participat la priveghiul fostului fotbalist a contribuit din plin la diseminarea virusului. La 25 si 26 noiembrie anul trecut, imediat dupa moartea lui Maradona, zeci de mii de oameni s-au perindat prin acelasi loc, la Casa Rosada, pentru a-si lua ramas bun de la starul argentinian.

Acuzatiile n-au picat deloc bine pentru familia lui Maradona, care a reactionat prin vocea uneia dintre fiicele acestuia, Giannina (31 de ani), care a scris in acest sens un mesaj pe Twitter. "Nu aruncati vina pe tata pentru cresterea infectiilor. Stim foarte bine ca Diego a fost un pic din toata lumea. E minunat sa vezi acum toate picturile murale care se fac in cinstea lui. Si e frumos ca oricine poate sa mearga si sa puna un buchet de flori", a notat Giannina.

"Prudenta cu cuvintele, si empatie si mila pentru cei care au trecut printr-o situatie ca a noastra. Nu e vina lui Maradona pentru ce s-a intamplat la 25 noiembrie. Si eu as fi preferat sa stau in casa, cu familia, asa ca nu mai dati vina pe el. Respectati-l pe cel care e acum in cer, respectati-ne pe noi cei care am ramas aici sa-l plangem, ca tata, ca frate, ca bunic sau ca prieten", a mai spus fiica lui Diego Maradona.