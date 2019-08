Un meci din Bolivia ofera o scena incredibila.

Arbitrul partidei Always Ready - Bolivar din prima liga boliviana a vrut sa acorde penalty si a anuntat ca va consulta VAR. Problema este insa ca VAR inca nu a fost implementat in liga boliviana, ceea ce a dus la o explozie pe bancile celor doua echipe. In cele din urma, arbitrul a dictat penalty si fara ajutorul VAR.