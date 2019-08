Clipul viral cu peste 5 milioane de afisari: ce facea un politist in timp ce 30 de barbati se bateau! VIDEO

Meciul de baseball dintre Reds si Pirates s-a lasat cu o bataie monstru cu 30 de jucatori implicati. Camerele de filmat au prins si o scena incredibil. Un politist se plimba in fata jucatorilor impasibil la ce se intampla, desi acestia isi imparteau lovituri serioase. "Cand mai ai un minut pana se schimba tura", e titlul clipului de pe net.

S-a lasat cu suspendari de cate 10 meciuri pentru jucatorii implicati in scandal.

The cop has to be the best part of the Pirates and Reds brawl ????????

pic.twitter.com/umfXuF4xQE