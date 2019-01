Anuntul facut de Anamaria Prodan despre divortul de Reghecampf! Ce spune despre zvonurile unei relatii cu Alexa!

Anamaria Prodan (46 de ani) neaga vehement faptul ca relatia sa cu Laurentiu Reghecampf (43 de ani) s-a deteriorat si spune ca in cercul restrans aceste zvonuri starneau resete.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf nu sunt in prag de divort, iar impresarul nu are o relatie cu Dan Alexa. Asta sustine chiar ea, intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor.

Anamaria Prodan spune ca relatia sa cu Laurentiu Reghecampf continua sa fie una foarte stransa.

"S-a vorbit mult! Zvonurile astea s-au alimentat. Un an, cat a fost mama in spital si cand nimeni nu stia ce are ea de fapt, eu am ramas in tara. Nu m-am despartit de mama nici macar pentru o secunda. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea vreo patru luni. N-am plecat de acolo pentru ca mama putea sa moara in orice clipa. Sora mea nu a putut sa vina din Statele Unite pentru ca nu avea cu cine sa isi lase copilul, eu am fost singura langa mama. Probabil multi s-au gandit ca daca nu am mers cu Laurentiu in Emirate, gata, ne-am despartit.

Au aparut zvonuri de cand eu m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul ca Dan a divortat, cum au divortat multi jucatori si antrenor, e una, dar nebuniile care au aparut sunt cu totul altceva. Am gresit, trebuia sa stopez totul. Dar eu radeam, ma distram. Acum au inceput sa ma deranjeze. Au aparut tot felul de barfe, cu Alexa, cu Burca, cu Dani Coman. Cum divorta unul, cum apaream si eu. Sunt eu femeia fatala, dar nici chiar asa", a spus Anamaria Prodan.