Alex Piturca va deveni TATA! "Angelina" de Romania a anuntat ca este gravida. FOTO

Alex Piturca si Cristina Ich vor avea un copil impreuna!

S-au despartit, apoi s-au impacat, iar acum sunt in culmea fericirii. Fiul lui Victor Piturca va deveni tata, iar Cristina Ich este mama copilului. Ea le-a dat vestea fanilor sai pe retelele de socializare si a postat si o poza cu burtica.



Mesajul postat de Cristina Ich



Nici nu stiu ce sa scriu.....

Sunt coplesita de emotii si ma tot gandesc la ce spunea Paleologu: “Iubirea si fericirea in general, nu este o pleasca gratuita”!

Mie, ca sa ajung la ea, la aceasta fericire, mi-a trebuit ceva timp si a fost al naibii de greu.... si sunt sigura ca nu doar pentru mine.

Sunt un copil care va spune ca va avea un copil si nu pentru ca voiam sa spun, ci pentru ca am fost constransa de cei din jur iar unii dintre voi ati fost martori la acest lucru.

Presiunea celor din jur a fost uriasa si dorinta mea de a duce aceasta sarcina cat mai departe de ochii publicului nu a fost respectata.

Nu a fost usor, am trecut prin luni de zile de cosmar, cu 1000 de ganduri care m-au facut intr-un final sa ajung la o singura concluzie: “Ich, nu mai esti singura!”, desi iubeam singuratatea, ma regaseam in ea.

M-am trezit din aceasta singuratate si cateva frustrari adunate, cu un barbat pe care il iubesc si cu un copil ce urmeaza sa vina.

Suna ciudat si asemanator miilor de povesti de dragoste (nu mi place chestia asta ????) dar ar fi bine sa mai cobor cu picioarele pe pamant si sa inteleg ca bucuriile mari si fundamentale ale vietii, sunt de mii de ani aceleasi.

Au trecut 6 luni de cand am aflat vestea si tot atatea luni in care m-am chinuit sa tin ascuns ceva ce voiam sa fie doar pentru mine.

Voiam sa ma bucur doar eu si cei din jur, nu voiam sa fac din copilul meu un baby influencer si sa ma gandesc cum imi mai cresc joburile, sau ce plasare de produs mai fac pe seama copilului meu si nici in continuare nu-mi doresc acest lucru!

Am facut acest unic editorial ca sa opresc speculatiile presei si insistenta celor din presa de a “smulge” informatii despre ceva atat de personal.

Nu stiu cum sa descriu sentimentul, cuvintele sunt greu de gasit, dar vreau sa stiti un singur lucru: el va fi exact asa cum mi-am dorit eu sa fie un barbat!

Am sa depun tot efortul din lume pentru asta si da... este baiat. :)

Cam atat.

V-as ruga sa nu-mi judecati decizia de a nu face publica sarcina de cand am aflat ca sunt gravida si sa intelegeti ca unele lucruri nu sunt de “impartit” pe platformele de socializare.



