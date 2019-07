N-a ramas de fraier! Inselat si parasit de Wanda Nara, devenita Icardi, Maxi Lopez si-a gasit alinarea in bratele unui model suedez: GALERIE FOTO

Maxi Lopez a fost insurat cu Wanda Nara intre 2008 si 2013, din relatia lor rezultand 3 copii. In 2013, Wanda l-a parasit pe Maxi pentru colegul sau de la Sampdoria, Mauro Icardi.

Maxi Lopez a fost inselat, apoi parasit de Wanda Nara in 2013, dupa o relatie de 5 ani, din care au rezultat 3 copii. Atacantul argentinian a ramas fara sotie dupa ce colegul sau de la Sampdoria, Mauro Icardi, i-a "furat-o" pe Wanda. Scandalul amoros a tinut multa vreme paginile tabloidelor din Italia si Argentina, jurnalistii din cele doua tari vorbind despre "Wanda derby".

Maxi Lopez si-a gasit alinarea in bratele unui model suedez

Ulterior scandalului amoros, Maxi Lopez, acum in varsta de 35 de ani, a rupt legaturile cu fosta sotie. Cei doi s-au luptat pentru custodia celor trei copii, insa justitia italiana a decis ca acestia sa ramana alaturi de mama lor.

Pentru Maxi Lopez, despartirea de Wanda Nara a venit ca o lovitura in moalele capului, dar acesta a reusit sa ia viata de la zero. El si-a gasit alinarea in bratele unui model suedez si are o relatie de ceva vreme.

Presa italiana scrie ca Maxi Lopez traieste acum o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Daniela Christiansson, un model suedez de 27 de ani. Aceasta este cu 8 ani mai tanara decat fotbalistul care a jucat in ultimul an la Vasco da Gama. Cei doi sunt stabiliti in Brazilia, Maxi jucand pentru Vasco, iar Daniela lucrand la Rio de Janeiro.