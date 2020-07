Adio, dar raman cu tine! BOMBA-SEXY a patinajului a spus STOP dupa 10 ani de glorie. Vrea o viata de familie cu un fost mare fotbalist

Un sex-simbol pentru sporturile pe gheata, canadianca Brianne Delcourt a renuntat in mod neasteptat la cariera.

"Dancing on Ice" e show-ul de televiziune care a facut-o celebra in ultimul deceniu pe frumoasa Brianne. Nascuta in Canada, ea a incercat initial sa-si construiasca o cariera in circuitul profesionist, dar s-a reprofilat apoi in lumea mult mai banoasa a spectacolelor produse de postul britanic ITV.

La 39 de ani, Brianne Delcourt a luat o decizie-soc, anuntand ca pune capat actualei colaborari, motivul fiind unul de ordin personal. Mai precis, blonda se va concentra de-acum inainte exclusiv pe relatia amoroasa cu Kevin Kilbane, un fost mare international irlandez, cu peste 100 de selectii in nationala de fotbal a "verzilor".

"E o idee pe care o am de ceva timp in minte. Am ajuns la aproape 40 de ani si am fost atat de mult timp pe drumuri. In plus, am fost si mama, o mama singura", a precizat Brianne, care are o fiica de 3 ani dintr-o relatie anterioara. Sexy-patinatoarea l-a cunoscut pe Kevin Kilbane chiar cu ocazia ultimei editii a show-ului "Dancing on Ice", in care au fost parteneri pe gheata. Desi se iubesc de putin timp, cei doi se vor muta in Canada, tara de origine a sportivei, si se vor casatori cat de curand posibil.