Aceasta bomba sexy lucra la un restaurant KFC! A refuzat o intalnire cu o colega, iar ce s-a intamplat dupa e INCREDIBIL! De ce a fost acuzata femeia

O angajata KFC a primit o pedeapsa incredibila dupa ce a refuzat o intalnire.

Simona Simalyte (35 de ani), o femeie din Tara Galilor, a fost fortata sa renunte la job-ul sau dintr-un motiv incredibil. Acesata lucra la un restaurant KFC, iar o colega i-a propus sa iasa in oras intr-o seara, insa aceasta a renuntat pe motiv ca are un iubit si nu ar putea sa faca acest lucru. Femeia care i-a propus intalnirea a acuzat-o pe aceasta de discriminare sexuala si s-a deschis un proces in acest sens.

La tribunal, Simona Simalyte a declarat ca a fost fortata sa faca acest lucru, colega sa obligand-o sa iasa la intalnirea cu ea, insa in momentul cand a refuzat aceasta a inceput sa fie recalcitranta. Dupa audieri, autoritatile au spus ca exista o atmosfera ostila intre cele doua, astfel ambele femei si-au pierdut locul de munca.