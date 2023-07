(P) Utilitatea treningurilor de-a lungul istoriei

În istorie, se știe că bărbații obișnuiau să poarte costume din două piese – pantalon elegant și sacou sau frac – indiferent de situație. Fie că se duceau la o plimbare cu persoana iubită, sau onorau o invitație la un club social select, costumul era îmbrăcămintea de bază. Însă, odată cu evoluția modei și a tehnologiei din jurul nostru, au apărut tot mai multe materiale din care se puteau confecționa diverse haine. De la materiale fine, la cele comode, nu doar moda feminină a trecut prin schimbări drastice, ci și cea bărbătească. În articolul de azi vrem să vă prezentăm o scurtă istorie a treningurilor de bărbați, pentru a înțelege de ce acest tip de îmbrăcăminte este printre cele mai apreciate de către domnii din prezent.

După cum am menționat și în rândurile anterioare, confortul este criteriul de bază în moda masculină modernă. Și care sunt cele mai confortabile haine existente din magazinele din domeniu? Treningurile. Fie că optați pentru un costum din nailon, bumbac sau fâș, este deja garantat că vă veți simți în largul dumneavoastră. Acest tip de haine se remarcă prin pantalonii cu croi larg și hanoracul pereche, cu buzunare frontale și fermoar. Există totuși și hanorace fără fermoar, ce oferă un look mai elegant purtătorului. Mai puteți alege și între bluzoanele cu sau fără glugă. Cele fără glugă sunt facile domnilor sportivi, iar cele cu glugă, domnilor ce își doresc să poarte treningul în stil casual, în viața de zi cu zi. Aceste haine sunt lejere, nu deranjează la purtare și oferă respirabilitate. Sunt perfecte atât pentru anotimpurile mai reci, cât și pentru cele mai călduroase, în cazul treningurilor scurte. De exemplu, dacă sunteți în vacanță, într-o destinație tropicală, puteți opta pentru un pantalon scurt, de bumbac, asortat cu o cămașă subțire, de in, și o pereche de șlapi, în timp ce vă îndreptați spre plajă. Versatilitatea unui astfel de costum masculin este nemărginită. Acum că ați aflat ce înseamnă cu exactitate treningurile, vrem să continuăm cu istoria lor, de-a lungul timpului.

Anii 1930 – atunci se crede că a apărut primul trening pe piață. Acesta a fost creat cu scopul de a oferi libertate în mișcare atleților. La vremea respectivă, era confecționat dintr-un material elastic și ușor numit tricot, iar cu trecerea vremii, materialul de bază a ajuns să fie bumbacul. Inițial, aceste haine erau purtate de fotbaliști, dar curând au devenit populare și au început să fie văzute și în rândul alergătorilor sau al altor sportivi de performanță.

Anii 1960 – 1970 – sunt considerați a fi boom-ul treningurilor. Odată cu apariția filmelor despre sport, dar și a muzicii, dansurilor și culturii hip-hop, aceste haine au prins popularitate. Treningurile bărbați au ajuns să fie un simbol cool când vine vorba de modă. De asemenea, tot în aceeași perioadă, celebrul actor Bruce Lee a apărut în serialul tv Longstreet purtând un costum roșu, precum și în filmul Game of Death, purtând un costum galben. Aceste două apariții au făcut ca hainele de acest gen să fie și mai remarcate și îndrăgite. Astfel, au devenit un fashion trend.

Anii 1980 – sunt considerați a fi anii transformativi în materie de treninguri pentru bărbați. Datorită multitudinii de materiale, aceste costume au devenit mai colorate, având modele din ce în ce mai atrăgătoare. Pe lângă clasicii pantaloni largi, au fost introduși și cei cu elastic la glezne, ce au oferit un look relaxat și plăcut. De asemenea, ele și-au făcut debutul și în rândul celebrităților, fiind un simbol de putere și bogăție. Cu cât mai colorat și vibrant costumul, cu atât mai „importantă” era persoana. Tot în această perioadă a fost introdusă și gluga menționată la începutul articolului. Stilul cool îmbinat cu esențele clasice ale modei masculine s-au legat și au rezultat în cele mai interesante trenduri.

Anii 1990 – au marcat transformarea treningurilor de bărbați din vibrante în minimaliste. În această perioadă, costumele au început să aibă un look mai elegant și sofisticat. Accentul nu s-a mai pus pe culorile stridente, ci pe confortul și performanța oferite la purtare. Astfel, au început să apară haine destinate diferitelor tipuri de sporturi, cum ar fi jogging, breakdance, baschet sau tenis.

Prezent – până în momentul de față, moda treningurilor de bărbați destinate sportului a continuat, costumele devenind din ce în ce mai potrivite pentru activități fizice. Acum, în magazinele de peste tot, veți găsi modele pentru orice tip de sport practicați, ba chiar și modele simple, pentru uz zilnic. Astfel, legătura strânsă între cultură și echipamentele sportive, se menține. Aceste haine nu mai reprezintă un trend de fashion, ci sunt mai degrabă considerate drept ținute funcționale și utile.

Acum ajunși la sfârșit, sperăm că articolul nostru v-a fost de folos și că v-a plăcut să aflați istoria treningurilor. Nu ezitați să răsfoiți mediul online pentru a găsi cel mai interesant și avantajos model pentru dumneavoastră. Happy shopping!