Cu o prezență redusă la minimum pe rețelele de socializare, din momentul în care a fost suspendată din circuitele WTA și ITF, Simona Halep (31 de ani, 54 WTA) și-a surprins fanii la fiecare postare publicată în ultimul an.

Dubla campioană de Grand Slam din România a redistribuit o imagine care arată echipamentul Simonei Halep expus în complexul All England Lawn Tennis & Croquet Club.

„Ador să văd asta! Chiar dacă nu a putut fi în carne și oase la Wimbledon, englezii păstrează rochia și cardiganul, hainele pe care le-a purtat în 2019, când a bătut-o pe Serena.

Poate e absentă pentru moment, dar nu este uitată”, a scris WTA Romania, în descrierea unei imagini care arată echipamentul purtat de Simona Halep în finala Wimbledon 2019.

6-2, 6-2 a fost scorul finalei Wimbledon 2019, câștigate de Simona Halep în detrimentul Serenei Williams după doar 56 de minute de joc.

Love to see this! While not able to be at Wimbledon in person, it makes me very happy to see that they have her dress and cardigan she wore from when she beat Serena in 2019 on display. She may be gone for now, but she isn't forgotten. pic.twitter.com/Th6qfcKXhP