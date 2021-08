(P) Populara jucătoare de poker Samantha Abernathy - în România, la 888poker LIVE Bucharest Festival 2021

Începând cu data de 16 august, Capitala României va fi gazda unui mega eveniment din lumea pokerului.

La Hotel Intercontinental din București (Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 4) va fi organizat prestigiosul turneu de poker live 888poker LIVE Bucharest Festival 2021, realizat cu sprijinul PokerFest. Pasionații de poker se pot bucura așadar de un eveniment major, organizat în țara noastră.

Potrivit unui articol aparut pe siteul specializat cazino365.ro, este foarte probabilă prezența la turneu a uneia dintre cele mai frumoase jucătoare de poker din lume, Samantha Abernathy. Este vorba despre o celebritate în lumea pokerului și în mediul online în general - în jur de 100.000 de urmăritori pe Instagram.

Samantha Abernathy este una din prietenele celebrului Dan Bilzerian, supranumit și Regele Instagramului, unde are peste 32 de milioane de urmăritori! Cine este Dan Bilzerian? Pe scurt, actor armeno-american, om de afaceri, jucător de poker de succes și desigur influencer în mediul online. În anul 2016, Bilzerian a pierdut un pariu de 10.000 USD cu Samantha Abernathy, când aceasta a reușit să parcurgă cu bicicleta distanța dintre Las Vegas și Los Angeles (434 km) în mai puțin de 72 de ore. Evident, pentru frumoasa jucătoare de poker a fost un moment important la partea de notorietate, dincolo de suma câștigată prin pariu.

Însă Samantha Abernathy a devenit populară inclusiv prin prezențele sale de succes la mesele de poker, la turnee importante. A debutat în stil mare în show-ul TV Poker Night in America, jucând la mese cash 25 USD / 50 USD, în anul 2015. Un an mai târziu, a terminat pe poziția a 3-a la Aussie Millions Main Event 2016 (turneu cu buy-in de 10.000 USD), unde a câștigat o sumă impresionantă - 437,543 USD. Pe internet este cunoscută sub numele „SamanthaA”. Ca profesie, este designer grafic în SUA, însă notorietatea sa se leagă mai ales de lumea pokerului.

Iată așadar că atunci când vorbim despre jocuri de noroc în general și despre poker în special, nu mai este de mult timp o lume dedicată exclusiv bărbaților. Genul feminin este apreciat la festivaluri de poker, fiind tot mai multe vedete din rândul femeilor, care nu doar că fac față bărbaților, dar reușesc să realizeze performanțe importante. În ceea ce privește prezența unei vedete de gen feminin din lumea pokerului la un turneu în țara noastră, Samantha Abernathy nu va puncta o premieră. În 2018, Molly Bloom, autoarea cărții „Molly’s Game”, cunoscută pentru partidele de cash organizate cu cele mai mari vedete de la Hollywood, a fost de asemenea la București.

888poker LIVE București revine în forță, după un an de pauză forțată, pe 16 august 2021, cu Opening Event-ul cu buy-in de 230€, apoi continuă timp de 7 zile, până la finalul Main Event-ului, pe 22 august, cu buy in de 888 euro /1.050 dolari. Calificarea la 888poker LIVE Bucharest Festival 2021 se poate face în următoarele moduri: 22$ pentru un loc la Opening Event la 888poker LIVE Bucharest Festival (3 locuri garantate); 88$ pentru un loc la Main Event la 888poker LIVE Bucharest Festival (2 locuri garantate); online, în camera de poker 888, rulează deja sateliți 888poker LIVE București de la doar 1 cent buy-in.

Dreptul de a furniza jocuri de noroc la distanță în România a fost acordat 888 Romania Limited în temeiul Licenței nr. L1160654W000324 emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc