(P) Frigiderele germane EXQUISIT sunt acum disponibile si in Romania in magazinul TechStore.ro!

Exquisit este un brand german cu istorie pe piata, care se vinde acum in multe tari din intreaga lume si care este mai nou disponibil si in Romania, in cadrul magazinului online TechStore.ro.

In cei peste 10 ani de activitate, TechStore.ro si-a cladit o reputatie solida pe piata romaneasca in calitate de magazin cu electrocasnice premium, in sistem de franciza. Cativa din cei mai cunoscuti producatori ale caror electrocasnice sunt comercializate in acest magazin sunt: ILVE, HITACHI, Foster, Bompani Moldena, TechnoGas, Tecfrigo, Bertazzoni si multe altele.

Exista mai mult de 5000 de produse in portofoliul magazinului online TechStore.ro. Iar printre acestea se afla si o multime de frigidere si combine frigorifice Exquisit.

Ce stiu consumatorii din intreaga lume despre brandul Exquisit?

Brandul german Exquisit este recunoscut pe plan mondial ca un brand care pune mereu pe primul loc calitatea produselor sale. Producatorii acestor aparate se ghideaza dupa conceptul Value For Money si fac tot posibilul sa ofere clientilor lor produse care sa le implineasca toate asteptarile.

Dintre toate caracteristicile produselor Exquisit cele mare se evidentiaza intr-un mod deosebit sunt: designul multifunctional si versatilitatea. De asemenea, merita pomenite si preturile incredibil de avantajoase care fac sa para imposibila atingerea unor standarde atat de ridicate cu atat de putini bani.

Dintre toate produsele ce poarta semnatura brandului Exquisit, frigiderele special create pentru racirea vinurilor si pastrarea lor la temperatura optima sunt unele din cele mai inovatoare aparate. Aceste frigidere au interiorul impartit in mai multe zone a caror temperatura poate fi setata dupa bunul plac al utilizatorului, intre 5 si 22 de grade Celsius.

Ce fel de frigidere Exquisit poti cumpara din magazinul online TechStore.ro?

Magazinul online TechStore.ro ofera cumparatorilor sai o gama variata de frigidere, dar si multe alte produse electrocasnice si electronice precum: cuptoare cu microunde, cuptoare traditionale, hote, plite incorporabile etc. cu ajutorul carora, cei care vor sa-si completeze gama de aparate din bucatarie cu produse de la acelasi brand, isi pot imbogati colectia.

In ceea ce priveste frigiderele, ca sa-ti putem oferi o imagine mai clara asupra calitatilor frigiderelor Exquisit, vom lua ca exemplu un frigider care costa aproximativ 2000 de lei. Pentru cei care dispun de un astfel de buget, exista o multime de frigidere cu 1 usa sau cu doua usi de la Exquisit ce pot fi cumparate la acest pret.

In aceasta categorie de pret, se gasesc frigidere cu o capacitate mai mare de 299 de litri si cu un consum foarte mic de energie electrica, incadrate in clasa de eficienta energetica A++. Designul acestor frigidere este si el unul spectaculos deoarece, chiar si cu acest buget modest, iti poti cumpara de la Exquisit frigidere in culori care mai de care mai neobisnuite. Te multumesti chiar si cu un frigider mai mic? De la Exquisit poti cumpara un astfel de aparat de culoare rosie, verde sau chiar roz!

Inca un lucru demn de mentionat cand vine vorba de frigiderele Exquisit este functia lor de reglare a temperaturii interne, care raspunde la fluctuatiile de temperatura si restabileste echilibrul.