(P) Fotbalul e rege chiar si in Tadjikistan. Etapa 1 se incheie in capitala Dushanbe, unde vin campioana Istiklol si vicecampioana Khujand. Ambele sunt favorite la Superbet

Cu totii tanjim dupa fotbal ca nebunii, iar la Superbet am creat o strategie ca sa avem parte de el cat mai mult. Il culegem pe tot cel de prima liga din lume, si nu numai, si il introducem in oferta, pentru ca tu sa-ti tii pasiunea satisfacuta pana la reluarea marilor competitii, de care nu ne mai desparte chiar atat de mult. Astfel, azi ai la Superbet ultimele doua meciuri din prima etapa a sezonului din Tadjikistan, care se va desfasura dupa programul primavara – toamna!

Tadjikistan e un campionat in care se marcheaza multe goluri

Jucatorii iubesc sa parieze pe goluri, iar din acest punct de vedere au nimerit unde trebuie. Prima liga din Tadjikistan este recunoscuta pentru asta, iar marturie nu stau doar celelalte meciuri din aceasta prima etapa, in care s-au inscris 3 si 4 goluri, ci si campionatele precedente. Prima partida a zilei, care poate fi pariata si la live, beneficiind de optiunea de oprire oricand a pariului (Cashout), este CSKA Pamir Dushanbe – Khujand. In 2019, meciul tur dintre cele doua echipe s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1, iar vicecampioana vrea sa-si ia acum revansa. 2,45 e cota la victorie a lui Khujand, mai favorita decat o arata cota de pe Superbet datorita transferurilor facute in aceasta pauza competitionala.

Campioana Istiklol debuteaza la nou promovata Dushanbe 83

Cel mai important meci al primei etape este insa de departe cel al campioanei Istiklol, care va avea loc in deplasare, la nou promovata din Capitala. Dushanbe 83 a ajuns in prima liga datorita faptului ca Federatia de Fotbal din Tadjikistan a marit de la 8 la 10 numarul echipelor din prima divizie, iar micuta trupa va incerca sa profite la maximum de acest cadou. Are o cota de 7,50 ca o va invinge pe campioana in exercitiu a Tadjikistanului, echipa calificata in Liga Campionilor Asiei. Istiklol este insa o echipa redutabila, care a castigat precedentul titlu la o diferenta de 15 puncte de locul 2, Khujand.

Traiti meciurile primei ligi din Tadjikistan ca si cand ar fi Real Madrid – Barcelona sau Milan – Inter! Bucuria fotbalului vine din noi si, asa cum a spus Diego Maradona: nu uitati ca mingea nu se va opri niciodata din invartit, indiferent cine o va lovi cu piciorul!

