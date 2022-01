(P) Evoluţia alimentaţiei la bebeluşi

Alimentaţia nou-născutului

Nou-născutul poate fi hrănit la câteva ore de la naştere, recomandările specialiştilor fiind acelea de a pune copilul la sânul mamei cât mai aproape de momentul naşterii, fapt care va stimula lactaţia şi va contribui la dezvoltarea abilităţilor celui mic, necesare hrănirii. Nu sunt puţine contextele în care mama nu poate alăpta, astfel ca varianta formulelor de lapte praf reprezinta singura modalitate de hrană în primele luni de viaţa. Medicul neonatolog şi pediatrul care va prelua micuţul, vor da cele mai bune îndrumări în ceea ce priveşte tipul de lapte praf recomandat, cât şi legat de orarul meselor şi cantitatea administrată în funţie de greutate, vârstă şi contextul specific nou-născutului.

Divesificarea alimentară

In ceea ce priveşte capitolul hrana copii, este bine de ştiut că diversificarea alimentară se va demara în jurul vârstei de 4-5 luni, şi doar atunci când micuţul este perfect sănătos. Cei hrăniţi natural vor avea o diversificare mai târzie, pe când în cazul celor hrăniţi cu lapte praf se va interveni mai rapid cu hrană solidă. Începând cu luna a patra, beluşului i se pot administra piureurile de zarzavat sau fructe, supele din legume, cerealele fără gluten sau brânzica de vaci. Ulterior se poate introduce carnea fiarta de vacă sau găină, mărul ras şi biscuiţeii fără gluten. In jurul vârstei de şase luni, va mânca gălbenuş de ou fiert tare şi cereale cu gluten. Vârsta de şapte luni permite consumul de iaurt, paste făinoase, banane, iar în jur de un anişor se poate bucura de budincuţe şi prăjiturele facute in casă, carne de peşte slab, mămăliguţă cu brânză, ciorbiţe cu perişoare şi de ficăţelul de pui preparat la cuptor. Nu vor fi introduse mai multe alimente noi într-o zi, fiind nevoie de o distanţă de minim trei zile între ingredientele consumate pentru prima oară.

Micuţii mofturoşi

Evident, începerea diversificării alimentare reprezinta o etapă extrem de solicitantă pentru mame, mai cu seamă daca micuţul este mofturos şi acceptă cu greu noile texturi şi gusturi. Pentru micii mofturoşi, se va încerca o diversificare lentă, încercându-se găsirea celor mai bune variante de hrană, acceptate de către copii. Dacă refuzul în faţa hranei solide continuă să se manifeste, iar micuţul nu ia în greutate, atunci se impune un control medical de specialitate şi efectuarea anumitor investigaţii. În cazul în care medicul decide intervenţia cu suplimente alimentare, produsele oferite de farmacie online pot veni in sprijinul mămicilor care doresc să găsescă cea mai bună cale prin care pot creşte apetitul micuţilor.