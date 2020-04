(P) Adevăratul motiv pentru care BILETUL ZILEI la pariuri este atât de popular în România

Din articol Cum aflăm care este cota corectă

Multe dintre site-urile pe care sunt postate ponturi pentru pariuri sportive au o rubrică permanentă numită „Biletul zilei”, semn că există cerere pentru așa ceva.

De ce este atât de căutată o propunere de selecții? Pentru că este mai simplu să faci o cotă mai mare din „bucăți”, decât să găsești una câștigătoare într-un pariu individual.

Desigur, recomandarea specialiștilor este să avem un singur meci pe bilet pentru șanse mai mari de profit pe termen lung. Dar urmăriți biletul zilnic la pariuri oferit de echipa PariuriX.com. Acesta conține informații pentru pariori și cele mai bune pronosticuri ale zilei. Pentru a crea biletul, specialiștii parcurg oferta zilnică și analizează partidele pe care le consideră ca fiind cele mai atractive. Veți vedea că în majoritatea zilelor este câștigător, pe cote de la 2.00 în sus.

Se întâmplă așa din mai multe motive. În primul rând, pentru că tipsterii de acolo respectă câteva reguli care funcționează chiar și într-o perioadă în care oferta este săracă din cauza faptului că majoritatea competițiilor sportive sunt în stand-by.

O primă regulă ar fi să nu existe mai mult de două-trei selecții pe bilet. Un pariu cu cota finală 2.92 poate fi format din două selecții cu probabilitate mare de succes, cu cotele 1.57 și 1.86. Aceste cote se încadrează în marja recomandată de 1.40 – 2.00. Cotele individuale mai mari de 2.00 pot fi prea riscante, iar cele mai mici de 1.20 pot fi înșelătoare, în sensul că probabilitatea de câștig este mai mică decât cea indicată de cotă.

Cum aflăm care este cota corectă

Diferența între o cotă ok și una prea mică poate fi făcută de casa de pariuri la care jucăm. Recomandarea este să jucăm la agențiile de top, care oferă cel mai bun Payout. Dacă sunteți pariori constanți, știți despre ce vorbim: exact aceeași selecție, poate avea cota 1.40 în oferta unui operator vs chiar 1.25 în oferta altui operator, 1.60 vs 1.50, 1.80 vs 1.68 ș.a.m.d.

Cum ne dăm seama care este „cota corectă”? Încercăm să calculăm singuri probabilitatea de câștig. Cât la sută este posibil ca selecția la care ne-am gândit să iasă? Apreciem șansele în funcție de statistică și de toate informațiile pe care le avem despre echipe. Apoi împărțim cifra 1 la procentul aproximat și aflăm cota. De exemplu, după ce analizăm evenimentul, ajungem la concluzia că BATE Borisov are 65% șanse să o învingă pe Dinamo Minsk, pe teren propriu. Cota corectă pentru un pariu pe victoria echipei gazdă va fi 1/(65/100) = 1.54.

Vedem care de pariuri online oferă cota cea mai mare peste 1.54 pentru succesul lui BATE și plasăm pariul acolo, împreună cu celelalte selecții care merită să fie pe bilet.

În alcătuirea biletului zilei se poate apela și la diversele oferte promoționale propuse periodic de agențiile de pariuri online de top, cum ar fi Marja 0 (operatorul renunță la marja de profit și oferă cele mai mari cote pentru pariurile pe 1, X sau 2) sau cotele mărite pentru anumite evenimente sportive. Maximizarea profitului este la fel de importantă ca alegerea selecțiilor potrivite.