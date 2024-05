În etapa a 13-a, italianul a marcat în meciul cu Shandong Taishan, încheiat la egalitate, scor 1-1. A fost a noua reușită a lui Andrea Compagno de când a ajuns în China.

În urma acestui rezultat, Tianjin Jinmen Tiger se află pe locul șapte, cu 19 puncte în 13 etape disputate din competiția internă.

În topul golgheterilor, Andrea Compagno se află pe locul doi, la egalitate cu alți trei fotbaliști. Prima poziție este ocupată de Wu Lei, cu 14 goluri.

”Ai vreun regret legat de FCSB?” Andrea Compagno a răspuns sincer

Întrebat recent dacă are vreun regret legat de experiența sa de la FCSB, Andrea Compagno a evidențiat că a dat totul din el la gruparea roș-albastră și a precizat că primul an la trupa din Berceni a fost cel mai bun din cariera sa.

”Eu de când am venit acolo am dat totul. Numerele vorbesc clar. Primul an a fost senzațional, cel mai bun din cariera mea. Îmi e greu să zic că găsesc un regret”, a spus Andrea Compagno într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.