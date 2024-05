Dănuț Lupu a dat din casă, după Dinamo - Csikszereda: „Au ei ceva cu mine!"

În ciuda victoriei echipei Dinamo cu 2-0 în turul barajului de promovare/menținere în SuperLiga, într-o atmosferă vibrantă creată de peste 30.000 de fani, Dănut Lupu a lipsit de la evenimentul care a reunit multe dintre fostele glorii ale clubului, inclusiv Dorin Mateuț, Costel Orac, Ioan Andone, Florin Prunea, Ionuț Lupescu, Claudiu Niculescu și Florin Bratu. VEZI AICI

Dănuț Lupu: "Eu toată viața am fost lupist"

Lupu și-a explicat absența de la prima manșă a barajului. Fostul internațional nu se consideră destul de calm încât să poată aprecia și viziona un meci alături de alte nume sonore din istoria "câinilor roșii" și a invocat faptul că nu îl plac anumite persoane din acel cerc.

„Eu toată viața mea am fost lupist, nici dinamovist, nici rapidist. Nu am fost la meci. Nu am considerat că e bine să mă duc. Încă nu sunt destul de calm ca să mă pot duce la un meci să mă întâlnesc cu ei”, a declarat Dănuț Lupu, conform Fanatik.

"Ei au cu mine, eu nu am nimic cu ei. Ando e fratele meu mai mare, restul, toți cei mai vechi sunt prietenii mei. Cu ăștia mai tinerei mai avem… Eu nu am nimic nici cu ei, dar ei nu știu ce au cu mine. Și de aia am zis că nu e bine să mă duc la meci. Până la urma urmei, toată lumea mi-a spus că am făcut un lucru bun. Încă aștept să se termine campionatul și la Liga 3 și am să spun mai multe atunci", contianut fostul internațional.

Meciul "câinilor" a fost cu atât mai special cu cât personalități cu renume din istoria clubului au fost prezente la meci și nu numai.

Printre numele de legendă putem numi: Ionuț Lupescu, Florin Bratu, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae, Răzvan Zăvăleanu, Ioan Andone, Ciprian Marica și mulți alții. VEZI GALERIA

În tribunele stadionului s-a făcut remarcat și unul dintre cei mai faimoși cântăreți români, Ștefan Bănică Jr.

Mai mult, cântărețul a făcut o poza alături de legendele dinamoviste, fotografie ce a fost postată la scurt timp pe rețelele de socializare, unde a explodat.