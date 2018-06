OFICIAL | In timp ce Mourinho e la Bucuresti, United a confirmat un transfer de 60 de milioane de euro! Super lovitura anuntata

In timp ce Mourinho se afla in drum spre Ploiesti, pentru a asista la meciul dintre Romania si Finlanda, Manchester United a anuntat un transfer de 60 de milioane de euro.

United a oficializat mutarea mijlocasului brazilian Fred, de la Sahtior Donetsk!

Frederico Rodrigues de Paula Santos pe numele sau intreg, Fred a jucat la Sahtior intre 2013 si 2018, fiind transferat de Mircea Lucescu in Europa de la Internacional Porto Alegre!

Fred are 8 selectii la nationala Braziliei.

Acesta joaca pe postul de mijlocas central.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8