Simona Halep (31 de ani) ocupă locul 1140 în clasamentul WTA, din care va dispărea complet, după încheierea ediției 2023 a Openului American, întrucât va pierde și ultimele zece puncte, pe care le are datorită participării semnate la New York, în 2022.

În așteptarea aparent interminabilă a verdictului pe care românca urmează să îl primească, Boris Becker a vorbit despre dubla campioană de Grand Slam din România.

Boris Becker: „Simona Halep este suficient de în vârstă pentru a accepta fiecare decizie.”

Fostul tenismen german a tras un semnal de alarmă cu privire la scenariul în care decizia ar putea veni atât de târziu încât continuarea carierei nu va mai fi o opțiune reală pentru constănțeancă.

„Este o decizie foarte proastă. Simona este suficient de în vârstă pentru a accepta fiecare decizie.

Nu mai are 25 de ani și fiecare an în care nu îi este permis să joace este unul pierdut.

La un moment dat, va ajunge în punctul în care nici nu trebuie să se mai întrebe dacă mai poate să joace, pentru că va fi prea bătrână pentru a mai face asta”, a spus Boris Becker la podcastul Das Gelbe vom Ball, potrivit ProSport.

„Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi, când nu are nicio idee în ce situație este.”

Adrian Marcu nu își explică cum mai poate Simona Halep să își păstreze speranța vie, având în vedere lipsa de surse externe de motivație pe care se poate baza.

„Mi se pare ireal ce se întâmplă, cu toată amânarea asta. Sincer, nu am mai auzit o situație ca asta în care să se târâie atât și să nu se ajungă la o concluzie.

Care o fi ea această concluzie și după, nu știu, și tu încerci să arăți cum a fost de fapt situația,” a declarat Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep în două perioade diferite, notează Gazeta Sporturilor.

„Acum vine US Open-ul, s-a terminat Montrealul și mai are, nu știu, de la US Open, câteva puncte. E clar că în momentul ăsta tu ești la 0 puncte în clasament.

Să fi dat o chestie acum, să zici, e bună pentru mine că mă duc apoi să joc. La cât timp nu a jucat, va fi foarte foarte greu, dar măcar ai o luminiță în față, vine Australia, mă antrenez, joc, dar așa, stai...”, a adăugat Adrian Marcu.

„Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi. Cum te simți când nu ai nicio idee în ce situație ești. Mă antrenez, nu mă antrenez, habar n-am, nu știu. Ireal ce i se întâmplă”, a completat tehnicianul care a ajutat-o pe Simona Halep să intre, în premieră, în top 100 WTA.