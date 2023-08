Simona Halep, umilită de forurile tenisului până la capăt: reacția antrenorului care a ajutat-o să intre în top 100 WTA

În ciuda repetatelor plângeri ale Simonei Halep, procesul său decurge cu o lentoare dureroasă. De 11 luni inactivă în circuitul WTA, sportiva din Constanța are șanse mari să depășească borna unui an întreg fără meci oficial, în contextul în care un prim verdict este încă așteptat.

Cu doar 70 de puncte în clasamentul WTA și căzută până pe locul 578, Simona Halep rămâne cu o perspectivă sumbră în ceea ce privește relansarea carierei sale. Antrenorul care a ajutat-o să pătrundă în 2013 în top 100 WTA, pentru întâia dată în cariera acesteia, Adrian Marcu s-a pronunțat cu o serie de cuvinte neliniștitoare despre starea Simonei Halep.

Adrian Marcu: „Ireal, ce i se întâmplă Simonei Halep.”

Adrian Marcu nu își explică cum mai poate Simona Halep să își păstreze speranța vie, având în vedere lipsa de surse externe de motivație pe care se poate baza.

„Mi se pare ireal ce se întâmplă, cu toată amânarea asta. Sincer, nu am mai auzit o situație ca asta în care să se târâie atât și să nu se ajungă la o concluzie.

Care o fi ea această concluzie și după, nu știu, și tu încerci să arăți cum a fost de fapt situația,” a declarat Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep în două perioade diferite, notează Gazeta Sporturilor.

„Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi, când nu are nicio idee în ce situație este.”

„Acum vine US Open-ul, s-a terminat Montrealul și mai are, nu știu, de la US Open, câteva puncte. E clar că în momentul ăsta tu ești la 0 puncte în clasament.

Să fi dat o chestie acum, să zici, e bună pentru mine că mă duc apoi să joc. La cât timp nu a jucat, va fi foarte foarte greu, dar măcar ai o luminiță în față, vine Australia, mă antrenez, joc, dar așa, stai...”, a adăugat Adrian Marcu.

„Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi. Cum te simți când nu ai nicio idee în ce situație ești. Mă antrenez, nu mă antrenez, habar n-am, nu știu. Ireal ce i se întâmplă”, a completat tehnicianul care a ajutat-o pe Simona Halep să intre, în premieră, în top 100 WTA.

Simona Halep a fost lider WTA timp de 64 de săptămâni

Simona Halep s-a clasat în top 10 WTA în perioada 27 ianuarie 2014 - 8 august 2021, înregistrând al optulea cel mai lung șir istoric de săptămâni consecutive petrecute între primele zece jucătoare ale lumii, în tenisul feminin.

Timp de 373 de săptămâni, Halep s-a clasat în elita tenisului mondial. Dintre acestea, 64 de săptămâni au fost petrecute ca lider mondial.