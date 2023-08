„Are şanse să revină în circuit!” Ilie Năstase, convins că supendarea temporară nu-i va încheia cariera Simonei Halep

Aflat timp de 40 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial, Năstase nu vrea să fie comparat cu Simona Halep, care a petrecut 64 de săptămâni ca număr 1 WTA, pentru că „fiecare e pe felia lui, ea la fete, eu la băieţi”.

„Simona Halep nu m-a depăşit niciodată pe mine, ea le-a depăşit pe fete, eu sunt la băieţi, nu am eu treabă cu Halep. Că a stat ea 64 de săptămâni şi a luat două Grand Slam-uri, sau eu am luat două şi cinci la dublu... Nu, fiecare este pe felia lui, nu vreau să mă compar cu nimeni. Mie mi-a făcut plăcere să joc tenis, câte am câştigat, alea sunt, vreo 58 nu mi le-au recunoscut, pentru că era înainte de ATP. Dacă cineva câştigă peste 100 de turnee cred că e în regulă, nu am nicio problemă să mă compar. Pentru că nu sunt mulţi care au câştigat 100 de turnee”, a spus Ilie Năstase.

Năstase, convins că Halep va reveni pe teren

Referitor la fostul număr 1 WTA, Simona Halep, care aşteaptă verdictul după ce a fost depistată pozitiv la roxadustat, Năstase spune că românca este departe de a-şi fi încheiat cariera, având şanse să revină şi după o posibilă suspendare.

„Eu nu ştiu mare lucru, ce ştiţi dumneavoastră ştiu şi eu. Trebuie aşteptat, să vedem ce decizie iau şi dacă se mai poate face ceva cu avocaţii, nu ştiu. Dacă are şanse de revenire? Nu mai contează, domnule, ea a fost numărul 1 mondial şi dacă numărul 500 bate astăzi pe numărul 1 mondial nu se supără nimeni, să ştiţi. Eu cred că are şanse să revină în circuit pentru că este tânără, am văzut că a rămas în contact cu tenisul, nu a plecat pe munte undeva, să rămână închisă. În niciun caz nu este sfârşitul carierei pentru ea”, a susținut „Nasty”.

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv la un control antidoping, efectuat în timpul turneului US Open 2022.

Simona Halep a fost audiată în luna iulie de Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) la Londra, iar în perioada următoare ar trebui să fie făcut un anunţ în acest caz.