„Uneori, ura poate să acopere totul.” Andreea Prisăcariu vorbește despre hateri și body shaming

Andreea Prisăcariu (21 de ani) a declarat că a fost surprinsă neplăcut de o parte a comentariilor primite din partea compatrioților săi pe rețelele sociale și insistă asupra faptului că multe sportive suferă de depresie din cauza reacțiilor de acest tip primite în mediul online.

„Uneori, ura poate să acopere totul. Sincer, nu mă așteptam să primesc astfel de comentarii din partea conaționalilor mei, dar aceste lucruri se întâmplă. Pe de altă parte, știu că majoritatea românilor sunt de partea mea și mă susțin, dar mai știu că nu pot să fac pe toată lumea fericită. Și nici măcar nu vreau. Dacă toată lumea m-ar iubi, înseamnă că fac ceva greșit.

Mulți sportivi suferă de depresie din cauza unor persoane care nici măcar nu fac parte din viețile lor, așadar această problemă trebuie arătată. Trebuie să ne ajutăm reciproc, pentru că suntem adversare doar pe teren, nu și în afara lui,” a declarat Andreea Prisăcariu, notează Punto de break.



„Am un mesaj pentru toate fetele care mi-au scris, întrebându-mă cum reacționez atunci când alți oameni mă insultă pentru cum arăt. Răspunsul meu e acesta: cât timp găsești curajul să iubești și să accepți fiecare centimetru din tine, nicio ură sau cuvinte rele nu te pot trage în jos. Țineți minte că vă iubesc,” a fost mesajul Andreei Prisăcariu pentru susținătoarele sale.

Andreea Prisăcariu va încheia sezonul pe locul 336 WTA, care reprezintă un progres notabil, în condițiile în care începuse anul în afara primelor cinci sute de jucătoare din lume.

To all of my girls who texted me about how I personally handle "the body shaming", my forever answer is this: as long as you find the courage to love and accept every inch of you, no hate or bad words could ever take you down. Remember I love you. Stay safe. Enjoy the process. pic.twitter.com/FBmW3iXAtM