„Până nu o bați pe Simona Halep, nu vei fi liberă!” Andreea Prisăcariu, răspuns incredibil la atacul unui fan pe Twitter

Andreea Prisăcariu (21 de ani, 335 WTA) visează la o confruntare directă cu Simona Halep în circuitul WTA, dar a fost supărată de un fan care a iritat-o, transmițându-i că nu va fi liberă până în momentul în care o va învinge pe cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria tenisului românesc.

Deși nu a jucat vreodată împotriva Simonei Halep, Andreea Prisăcariu a luat personal comentariul lăsat de un utilizator al platformei Twitter, simțind nevoia să-i răspundă.

"Nu vei fi niciodată liberă până nu o vei învinge pe Simona Halep", a fost comentariul unuia dintre fani, care a iritat-o pe Andreea Prisăcariu.

"E complet greșit să-i spui un astfel de lucru unui sportiv. Cheia către o viață fericită și solidă este să nu te compari niciodată cu nimeni. Sunt liberă pentru că eu decid asta. Decizia e la mine. Îmi aparține în totalitate. Astfel de afirmații sunt neadevărate și nu au nicio logică. Amin", a fost răspunsul tăios al sportivei, notează Digi Sport.

„N-a fost atât de profund, ce am spus", a reacționat utilizatorul.

"Ba da! Și am luat-o personal!", a mai scris Andreea Prisăcariu.



„Simona Halep este o emblemă a României. Nimeni nu are voie să zică ceva despre ea! Chiar dacă nu mai e numărul 1, chiar dacă a avut o perioadă mai slăbuță… își poate reveni oricând. Nu îmi găsesc cuvinte ca să o descriu, e perfectă. Este o sursă de inspirație,” a spus Andreea Prisăcariu.

Andreea Prisăcariu a debutat în WTA la Transylvania Open, unde a fost eliminată în primul tur de către Lesia Tsurenko, scor 7-5, 6-2.

you will never be free until you defeat simona halep. ask your friend irina begu