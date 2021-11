Simona Halep, alături de Shuai Peng, dispărută după ce a acuzat un fost vicepremier chinez de viol. Mesaj emoționant

„Peng Shuai, să ştii că toţi jucătorii de tenis sunt alături de tine. Mă gândesc la tine şi sper că eşti în siguranţă”, a scris Simona Halep, vineri, pe Twitter, alături de binecunoscutul hashtag #whereispengshuai.

Peng Shuai, please know that your fellow players stand with you.

Thinking of you and hope you are safe #whereispengshuai pic.twitter.com/CoMjLoLzLS