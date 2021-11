Dispariția chinezoaicei Shuai Peng, în trending pe Twitter: sportivi faimoși cer un răspuns în acest scandal-monstru

Scandalul monstruos apărut în China după ce Shuai Peng l-a acuzat pe fostul vice-premier, Zhang Gaoli de abuz sexual a generat un val enorm de empatie pe rețeaua de socializare Twitter.

Hashtag-ul #WhereisPengShuai a strâns un total de 107,000 de tweet-uri în dimineața zilei de vineri, 19 noiembrie, răspândindu-se unui public larg cu scopul ultim de a afla starea fostei lidere WTA.



I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6