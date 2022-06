„Uite racheta, nu-i racheta!” Nick Kyrgios, victorie cu peripeții, în fața lui Stefanos Tsitsipas: a refuzat să joace, pentru câteva minute

Nick Kyrgios (65 ATP) a acces în faza sferturilor de finală ale turneului de calibru ATP 500 de la Halle, în detrimentul grecului Stefanos Tsitsipas (6 ATP), la capătul unei partide pasionante, încheiate scor 5-7, 6-2, 6-4.

Frustrat de pierderea primei manșe, Nicholas Kyrgios și-a făcut bucăți racheta, lovind-o de banca sa de odihnă, pe care a deteriorat-o vizibil. Avertizat de arbitru pentru comportament nesportiv, Kyrgios a început lupta de urmărire cu break, dar a fost penalizat în al treilea game al setului secund pentru tragere de timp.

This is what a Nick Kyrgios type of anger looks like#Nick #Kyrgios #ATP #Halle pic.twitter.com/pFvXhr00G8