Jucătoarea din țara noastră le-a eliminat pe Elena Rybakina (4 WTA) și Belinda Bencic (13 WTA), semnând un parcurs memorabil, în care a cedat un singur set, în primele patru tururi. În urma performanței sale, dar și prestațiilor solide, Sorana a urcat pe locul 24 în clasamentul WTA, de unde Simona Halep a „dispărut” oficial luni dimineață.

La revenirea în țară, Sorana a vorbit despre parcursul său de la US Open, dar și despre prestațiile solide pe care le-a avut în ultimul timp, dezvăluind că se simte extrem de bine, în cea mai bună formă a carierei.

Sorana Cîrstea: „Locul în clasament nu a fost un obiectiv!”

Situația Simonei Halep a făcut-o pe cea care a ocupat și fotoliul de lider în WTA să dispară din clasament, în urma inactivității provocată de suspendarea primită în timp ce se ia o decizie în cazul de dopaj, astfel că Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată româncă. Tenismena a vorbit și despre acest subiect și a declarat că nu și-a propus în vreun moment acest lucru.

„Normal că știu cât muncesc și știu forma în care sunt, nu mă așteptam neapărat să fac sferturi. Am simțit că la toate turneele în America am jucat destul de bine, am pierdut niște meciuri pe muchie de cuțit, simțeam că jocul este acolo, trebuia să reușesc să leg câteva meciuri, mă bucur că acest sfert de finală s-a întâmplat la US Open.

Cred că joc cel mai bun tenis în momentul de față, sunt sănătoasă, asta e cel mai important, pentru că degeaba vrei dacă nu te ajută corpul, sunt fizic la fel, într-o formă bună, toate lucrurile se leagă și cred că sunt în cea mai bună formă a carierei.

Locul în clasament nu a fost un obiectiv și conjunctura în care s-a întâmplat lucrul acesta nu e una plăcută, Simona nu poate să joace, nu m-am gândit niciodată să fiu prima româncă, mai ales că noi internațional jucăm majoritatea meciurilor împotriva jucătoarelor străine. Nu a fost un obiectiv, dar mă bucur să pot să ajut tenisul românesc, chit că e printr-un rezultat frumos.

Clar îmi dă încredere rezultatul, știi în ce formă ești ca sportiv, dacă ți-ai făcut bine lucrurile, aveam încredere și la turneele precedente am jucat destul de bine, dar nu s-au legat, au fost câteva mingi și la Cinncinati și Montreal, m-au despărțit de un meci frumos, dar simțeam că jocul merge, e pe linia bună și așteptam rezultate bune.

Ca orice sportiv ai obiective, însă în momentul în care începi să pui obiective mai înalte, atunci așteptările și presiunile puse sunt mult mai mari. Am destulă experiență și sunt la o maturitate în care nu mai este vorba de presiune, poate la 18-20 de ani, acum îmi dau seama ce am de făcut, rezultatele sunt o consecință, nu obiectivul în sine.

Am muncit mult să fiu aici, mai am o parte din an și sper să termin pe o pantă ascendentă. Sună ciudat partea asta, pare că am făcut sferturi la Roland Garros, m-am retras și am revenit din nou. În toți acești 14 ani am fost o jucătoare solidă, zic eu, Top 30, în care am avut anumite rezultate, ok, nu s-au legat în așa măsură la Grand Slam. Cred eu că am avut o carieră frumoasă, au fost multe rezultate de care sunt mândră în acest parcurs”, a declarat Sorana Cîrstea la sosirea în țară.

Ce a spus Sorana Cîrstea despre performanța Marei Gae

Sorana a vorbit și despre performanța Marei Gae, care a ieșit campioană la US Open la proba de dublu de la junioare, împreună cu Anastasia Gureva. Echipa româno-rusă a dispus în finală de japonezele Sara Saito și Nanaka Sato, scor 1-6, 7-5, 10-8.

„Mă bucur să văd juniori care fac rezultate și fete care vin din urmă, avem nevoie de așa ceva, cred că în ultimii 15 ani tenisul a fost mereu sus în România, din toate punctele de vedere. Nu știu dacă rezultatul meu schimbă ceva, dar mi-aș dori să motiveze fetele mici să știe că dacă muncesc mult și au echipa care trebuie, sunt disciplinate și ordonate pot avea rezultate la nivel mondial”, a adăugat tenismena.