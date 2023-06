„O să încerc să fiu mai cuminte!” Reacția Igăi Swiatek, după ce a corectat recorduri istorice, la Roland Garros

Iga Swiatek (22 de ani) a reușit câștigarea celui de-al treilea titlu de campioană la Roland Garros. Sportiva poloneză a învins-o pe Karolina Muchova, scor 6-2, 5-7, 6-4, după 2 ore și 46 de minute de joc.

În discursul său de campioană, din cadrul ceremoniei de premiere, numărul 1 mondial și-a cerut scuze, în fața echipei, pentru ieșirile nervoase din startul setului decisiv, în care a fost condusă cu 2-0.

Swiatek, condusă cu 2-0 de Muchova, în setul decisiv al finalei

Swiatek, campioană la Roland Garros de trei ori, în ultimele patru ediții.

„Felicitări Karolinei. Am știut, de când am jucat prima oară, că voi avea lupte dure cu tine. Întotdeauna am avut probleme în fața ta, datorită varietății jocului tău și chiar sper să mai jucăm multe finale.

Echipele sunt foarte importante în sportul nostru, chiar dacă e un sport individual. Vă mulțumesc, îmi pare rău că am fost ca un ghimpe. O să încerc să fiu mai cuminte. Știu că am câștigat turneul acesta, mă bucur că putem sărbători, după atât timp petrecut în circuit,” a declarat Iga Swiatek.

O dată câștigătoare a competiției de la New York și în trei rânduri, a întrecerii de la Paris, Iga Swiatek se înscrie în clubul select al jucătoarelor cu minim patru trofee de mare șlem în palmares.