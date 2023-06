Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) s-a calificat pentru a șaptea oară în finala turneului de la Roland Garros.

Dublul câștigător al competiției de mare șlem de la Paris îl așteaptă în ultimul act pe învingătorul meciului dintre Casper Ruud și Alexander Zverev.

Never doubt Novak ????????????@DjokerNole gets the better of Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 to reach a 34th Grand Slam final.#RolandGarros pic.twitter.com/fefJZKKMxn