„CâștIga” Swiatek! Poloneza, campioană la Roland Garros în 2020, 2022 și 2023!

Numărul 1 WTA, Iga Swiatek a devenit cvadruplă campioană de Grand Slam. Sportiva poloneză în vârstă de 22 de ani a depășit revelația ediției 2023 a turneului de mare șlem de la Paris, Karolina Muchova, în trei seturi, scor 6-2, 5-7, 6-4.

2 ore și 46 de minute a fost durata ultimului act palpitant din capitala Franței, în care Swiatek s-a văzut puternic încercată de jocul cehoaicei.

Iga Swiatek este cea mai tânără câștigătoare a patru titluri majore, în tenisul mondial, de la Serena Williams încoace.

În plus, există o paralelă impresionantă între Rafael Nadal și Iga Swiatek, ambii câștigând câte patru titluri de mare șlem la vârsta de 22 de ani.

Pentru Karolina Muchova, aceasta a fost prima finală de simplu jucată într-o competiție de Grand Slam.

