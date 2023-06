Revelația ediției 2023 a competiției de la Roland Garros, Karolina Muchova (26 de ani, 43 WTA) a revenit incredibil în ultimul act, jucat împotriva Igăi Swiatek (22 de ani, 1 WTA).

După un prim set pierdut cu 6-2, jucătoarea din Republica Cehă a obținut trei break-uri pe serviciul numărului 1 mondial, iar primul break l-a conturat cu un forehand în lung de linie direct câștigător, care a entuziasmat asistența din Arena Philippe-Chatrier.

Reușita i-a dat curaj cehoaicei să meargă mai departe și să împingă setul în prelungiri, unde a reușit un voleu incredibil, din săritură.

De la 2-6, 0-3, Karolina Muchova a reușit să egaleze la seturi, împingând finala în manșa decisivă, după două ore de joc, încheiate scor 2-6, 7-5.

HOW, @karomuchova7?! ????

Sensational athleticism to help send the #RolandGarros final to a decider!pic.twitter.com/5XnGJJGbjv