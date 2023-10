Patru românce vor juca în a doua zi de turneu la Transylvania Open, ediția 2023. Toată acțiunea e transmisă în direct de PRO Arena și VOYO.

Marți, 17 octombrie este ziua în care Cluj-Napoca va găzdui o așa-zisă sărbătoare a tenisului românesc, în cadrul unicului turneu de calibru WTA 250 organizat în țară, în acest an.

Crazy busy schedule on Tuesday, with Top 4 seeded players all in action: Sorana Cîrstea, Alycia Parks, Greet Minnen, Ana Bogdan ????

