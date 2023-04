Moment inedit, în timpul semifinalei câștigate de Andrey Rublev (6 ATP), în trei seturi, în fața americanului Taylor Fritz (10 ATP), în cadrul turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo.

Frustrat de imprevizibilitatea vremii, care a tergiversat în mai multe rânduri jocul, Andrey Rublev l-a întrebat pe arbitrul scaunului dacă nu îi apare pe telefon o prognoză meteorologică.

[Rublev asks umpire about rain forecast]

Umpire: 'You know, it's very unpredictable'

Rublev [looking at him half-confused, half-amused, as if talking to an 80-year-old man]: 'The iPhone doesn't show?'