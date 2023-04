Acces la informații nemaiauzite: ce a putut să transmită un număr 5 ATP, după un eșec suferit la Wimbledon

Unul dintre cele mai mari talente ale tenisului american actual, Taylor Fritz ocupă locul 10 în clasamentul ATP, deși s-a clasat chiar al cincilea, în lume, în luna februarie a acestui an.

Tenismenul nord-american a surprins prin transparența și atitudinea cu care și-a tratat o înfrângere suferită în turneul de la Wimbledon, în 2021, în urma căreia urma să iasă din top 40 mondial.

Writing notes to your present/future self to hold yourself accountable, and then proceed to back it up >>

Respect @Taylor_Fritz97 - you're a real one pic.twitter.com/7VLdKJUXZR